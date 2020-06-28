У Києві сталася пожежа в будинку на Позняках

Фото: пожежа в будинку на Позняках (facebook.com Сергей Гришанин)

Пожежа сталася на вулиці Крушельницькій

У Києві сьогодні, 28 червня, сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку на Позняках. Пожежа сталася на вулиці Крушельницької, де нещодавно стався вибух.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві.

Як повідомили в ДСНС, горить балкон в одній з багатоповерхівок у Дарницькому районі. Інформації про жертв чи постраждалих в результаті пожежі наразі немає. Зараз рятувальники проводять ліквідацію пожежі.

Зазначимо, що минулої неділі у Києві на вулиці Крушельницької стався потужний вибух в житловому будинку. Вибух зруйнував декілька поверхів будівлі. В результаті вибуху загинули 5 людей.

За основною версією слідства, вибух на Позняках стався через витік газу в одній з квартир багатоповерхівки.

Поліція провела обшуки у компанії "Київгаз", яка обслуговувала будинок, де стався вибух, а також в одного з її співробітників, чия недбалість могла призвести до трагедії.

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Автор: Дмитро Левицький