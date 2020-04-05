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У Києві в районі Майдану Незалежності пожежа, горять телекомунікаційні кабелі

Новини » Надзвичайні події     05.04.2020 - 08:59
У Києві в районі Майдану Незалежності пожежа, горять телекомунікаційні кабелі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пожежники вже прибули на місце події

У неділю, 5 квітня, у Києві в районі Майдану Незалежності горять телекомунікаційні кабелі, що викликали пожежу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.

Як повідомляється, рятувальники не могли отримати письмовий дозвіл на гасіння.

"На місце прибула цистерна з піноутворювачем, о 7:00 почали заливати колодязі піною", - йдеться в повідомленні.

За станом на 8 ранку - початок дев'ятого підземний пожежа телекомунікаційних кабелів у Києві на Хрещатику під майданом незалежності і європейською площею триває #Київ #пожежа #Хрещатик #майдан #ДСНС #європейська #площа @kievinformatorua

Опубліковано dtp.kiev.ua Субота, 4 квітня 2020 р.

Станом на 8 ранку, підземна пожежа телекомунікаційних кабелів на Хрещатику під Майданом Незалежності та Європейською площею триває, повідомляють очевидці.

Також РБК-Україна писало, що в столиці за останні 12 днів зафіксовано 144 пожежі в екосистемах загальною площею понад 30 гектарів.

Крім цього, 4 квітня у Чорнобильській зоні спалахнула пожежа в лісі. Площа пожежі становить 20 гектарів. Рятувальники залучили до гасіння авіацію. На деяких ділянках лісу підвищений радіаційний фон.

Також повідомлялося, що в Одеській області сталася пожежа на території Нижньодністровського національного природного парку. Поблизу автодороги Одеса-Рені сталося загоряння сухої водно-болотної рослинності.

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