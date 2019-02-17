Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідовано

Загоряння сталося на території площею близько 5 га

Лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, который произошел сегодня, 17 февраля, ликвидирован. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, пожар на территории Дитятковского лесного хозяйства в Чернобыльской зоне отчуждения было ликвидировано примерно в 19:00.

Отмечается, что к тушению пожара на территории площадью 5 га были привлечены 18 человек и 3 единицы техники.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории ГСП "Северная пуща" (Киевская область) в Чернобыльской зоне отчуждения произошло возгорание травяного настила на площади 5 гектаров.

Позже в ГСЧС сообщили, что лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения был локализован.

Напомним, ранее сообщалось, что в Калифорнии (США) приговорили 33-летнего мужчину к тюремному заключению сроком 12 лет за причастность к лесным поджогам. В результате поджога, который устроил приговоренный, было уничтожено свыше 13 тысяч акров леса.

Добавим, что в результате лесных пожаров, которые произошли в прошлом году в американском штате Калифорния, погибли по меньшей мере 86 человек и еще несколько сотен человек считались пропавшими без вести.