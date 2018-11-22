Кількість жертв пожеж у Каліфорнії досягла 86

Фото: наслідки пожеж в Каліфорнії (twitter.com/prax2666)

Ще понад 500 осіб вважаються зниклими безвісти

В результаті лісових пожеж в Каліфорнії (США) загинули не менше 86 осіб, ще кілька сотень вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC.

Повідомляється, що за даними Департаменту лісового господарства та протипожежного захисту Каліфорнії, в результаті двох масштабних пожеж загинули не менше 86 осіб. На сьогодні ідентифіковані останки 64 з них. Зазначимо, 83 особи загинули в результаті лісової пожежі Camp на півночі Каліфорнії.

Також повідомляється, що станом на 22 листопада список зниклих безвісти скоротився до 536 осіб.

Нагадаємо, раніше було відомо про 84 жертви лісових пожеж в Каліфорнії. Більшість загиблих були знайдені в окрузі Бьютт.

Лісові пожежі в Каліфорнії почалися 8 листопада і охопили кілька десятків тисяч гектарів. Нинішні пожежі вже назвали найбільш руйнівними в історії штату. Найбільша з них Camp практично повністю знищила місто Парадайс. Після масштабних лісових пожеж на півночі Каліфорнії якість повітря в штаті стало найгіршим у світі.