У Чорнобильській зоні горить ліс

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Вогнем охоплена територія площею близько 5 га

У неділю, 17 лютого, у Чорнобильській зоні відчуження розпочалася лісова пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, близько 16:40 підрозділи ДСНС отримали інформацію про загорання трав'яного настилу на площі близько 5 га на території ДСП "Північна пуща" Дитятківського лісництва (Київська область).

Зазначається, що до гасіння пожежі залучено 18 осіб та 3 одиниці техніки.

Нагадаємо, що 15 лютого у Києві сталася пожежа в будівлі Національного авіаційного університету. Пожежу оперативно локалізували на площі 30 кв. м, о 10:29 вогонь повністю загасили.

Як писало РБК-Україна, у Новій Зеландії через лісову пожежу, яка розпочалася поблизу міста Нельсон, евакуювали понад 3 тисячі людей.

Раніше повідомлялося, що у Бразилії поблизу Ріо-де-Жанейро в результаті пожежі в тренувальному центрі футбольного клубу "Фламенго" загинули не менше 10 осіб, ще троє постраждали.

Додамо, в результаті пожежі в житловому будинку в Парижі загинули десять людей. Слідство відпрацьовувало версію підпалу, за підозрою в причетності до пожежі затримали жінку. За інформацією телеканалу BFM-TV, вона страждала на психічні розлади.