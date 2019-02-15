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У США винесли вирок винуватцю лісових пожеж у Каліфорнії

Новини » Суспільство    15.02.2019 - 00:04
У США винесли вирок винуватцю лісових пожеж у Каліфорнії
Фото: пожежі в Каліфорнії (twitter.com/BlakeShelton004)

Чоловіка засудили до 12 років ув'язнення

У Каліфорнії (США) 33-річний чоловік був засуджений до тюремного ув'язнення на термін більше 12 років після того, як він зізнався в лісових підпалах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Винуватцем лісових пожеж виявився 33-річний Брендон Макгловер з Темекули. Як повідомила прокуратура округу Ріверсайд, чоловік визнав себе винним у двох випадках підпалу будівлі чи лісових угідь.

Суддя також наказав Макгловеру виплатити компенсацію жертвам. Спочатку Макгловеру було пред'явлено обвинувачення в тому, що він 25 липня запустив дев'ять окремих підпалів, включаючи Cranston Fire, який був найбільшим.

Зазначимо, тоді пожежа знищила понад 13 тисяч акрів. Більше 700 пожежних боролися з вогнем в одній точці.

Нагадаємо, за останніми даними, в результаті лісових пожеж у Каліфорнії загинули не менше 86 осіб, ще кілька сотень вважаються зниклими безвісти.

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