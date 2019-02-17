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Пожежу в Чорнобильські зоні локалізовано

Новини » Надзвичайні події    17.02.2019 - 19:36
Пожежу в Чорнобильські зоні локалізовано
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Загоряння сталося на території Дитятківського лісництва

Лісову пожежу, яка сталася сьогодні, 17 лютого, в Чорнобильській зоні відчуження, локалізовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, пожежу на території Дитятківського лісового господарства (Київська область) в Чорнобильській зоні відчуження було локалізовано близько 18 години.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чорнобильській зоні відчуження сталося загоряння трав'яного настилу площею 5 га на території Дитятківського лісництва.

Нагадаємо, що 15 лютого у Києві сталася пожежа в будівлі Національного авіаційного університету. Пожежа була оперативно локалізована на площі 30 кв. м. Рятувальники повністю загасили пожежу близко 10:29.

Раніше повідомлялося, що у Бразилії поблизу Ріо-де-Жанейро в результаті пожежі в тренувальному центрі футбольного клубу "Фламенго" загинули не менше 10 осіб, ще троє постраждали.

Як писало РБК-Україна, в результаті пожежі в житловому будинку в Парижі загинули десять людей. Слідство відпрацьовувало версію підпалу, за підозрою в причетності до пожежі затримали жінку, яка страждала на психічні розлади.

Як писало РБК-Україна, у Новій Зеландії через лісову пожежу, яка розпочалася поблизу міста Нельсон, евакуювали понад 3 тисячі людей.

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Новини України Чорнобильпожежа
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