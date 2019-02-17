Пожежу в Чорнобильські зоні локалізовано

Загоряння сталося на території Дитятківського лісництва

Лесной пожар, который произошел сегодня, 17 февраля, в Чернобыльской зоне отчуждения, локализован. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, пожар на территории Дитятковского лесного хозяйства (Киевская область) в Чернобыльской зоне отчуждения был локализован около 18 часов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне отчуждения произошло возгорание травяного настила площадью 5 га на территории Дитятковского лесничества.

Напомним, что 15 февраля в Киеве произошел пожар в здании Национального авиационного университета. Пожар был оперативно локализован на площади 30 кв. м. Спасатели полностью потушили пожар около 10:29.

Ранее сообщалось, что в Бразилии вблизи Рио-де-Жанейро в результате пожара в тренировочном центре футбольного клуба "Фламенго" погибли не менее 10 человек, еще трое пострадали.

Как писало РБК-Украина, в результате пожара в жилом доме в Париже погибли десять человек. Следствие отрабатывало версию поджога, по подозрению в причастности к пожару задержали женщину, которая страдала психическими расстройствами.

Как писало РБК-Украина, в Новой Зеландии из-за лесного пожара, который начался вблизи города Нельсон, эвакуировали более 3 тысяч человек.