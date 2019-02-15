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У Києві сталася пожежа в авіаційному університеті

Новини » Надзвичайні події    15.02.2019 - 12:09
У Києві сталася пожежа в авіаційному університеті
Фото: місце пожежі (kyiv.dsns.gov.ua)

Постраждалих при пожежі в НАУ немає

У Києві вранці 15 лютого сталася пожежа в будівлі Національного авіаційного університету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС в Києві.

Повідомляється, що займання сталося на цокольному поверсі чотириповерхового корпусу. На місці рятувальники встановили, що горіло підсобне приміщення з оргтехнікою, евакуювали п'ять осіб, які перебували на цокольному поверсі.

Пожежу оперативно локалізували на площі 30 кв. м, о 10:29 вогонь повністю загасили. В результаті пожежі пошкоджено меблі, оргтехніка, закопчено стіни та стелю приміщення. Постраждалих немає, причина пожежі встановлюється.

 

Фото: пожежа в НАУ (kyiv.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, наприкінці січня в столиці горів Київський радіозавод. Пожежа почалася в одному з цехів, вогонь поширився на площі близько 200 квадратних метрів. Через сильне задимлення рятувальникам довелося залучати додаткові сили.

До цього у Подільському районі горів ресторан. За інформацією співробітників закладу, спочатку в ресторані загорілася проводка, але загасити самотужки не вдалося.

 

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Новини України КиївпожежаДСНСНАУ
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