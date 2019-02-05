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Число жертв пожежі в житловому будинку Парижа зросло

Новини » Політика    05.02.2019 - 13:38
Число жертв пожежі в житловому будинку Парижа зросло
Фото: пожежа в Парижі (twitter.com/BFMTV)

Число загиблих в результаті пожежі в житловому будинку в Парижі збільшилось до десяти

Кількість загиблих в результаті пожежі в житловому будинку в Парижі збільшилася до десяти осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

У тому числі близько 40 постраждали, серед них - шестеро пожежників.

Додамо, що президент Франції Еммануель Макрон вже висловив співчуття родичам жертв і постраждалих. Він також привітав хоробрість пожежників, завдяки діям яких, за його словами, вдалося врятувати багато людських життів.

Нагадаємо, пожежа виникла в ніч на 5 лютого. Спочатку повідомлялося про сім загиблих і 27 постраждалих. За даними AFP, серед останніх є рятувальники. Крім того, представники пожежної служби не виключали, що число жертв може збільшитися, оскільки пожежа на сьомому та восьмому поверхах триває.

Наслідок на даний момент відпрацьовує версію підпалу. За підозрою в причетності до пожежі затримали жінку. За інформацією телеканалу BFM-TV, затримана жінка страждала психічними розладами.

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