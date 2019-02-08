У Бразилії згоріла база футбольного клубу "Фламенго", є жертви

Фото: пожежа на базі "Фламенго" (TV Globo)

В результаті пожежі загинули не менше 10 осіб

Біля Ріо-де-Жанейро (Бразилія) в результаті пожежі в тренувальному центрі футбольного клубу "Фламенго" загинули не менше 10 осіб, ще троє постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що пожежа сталася в ультрасучасному центрі футбольного клубу, який відкрили після реконструкції два місяці тому. Представники рятувальних служб повідомляють про щонайменше 10 загиблих і трьох постраждалих. За даними місцевих ЗМІ, загинули юні спортсмени. Вогонь добрався до приміщення, в якому спали вихованці футбольної академії "Фламенго".

Нагадаємо, раніше в результаті пожежі в житловому будинку в Парижі загинули десять людей. Слідство відпрацьовувало версію підпалу, за підозрою в причетності до пожежі затримали жінку. За інформацією телеканалу BFM-TV, вона страждала на психічні розлади.

Раніше також повідомлялося, що на півночі Іраку в провінції Кіркук в результаті пожежі загинуло четверо дітей-біженців. За даними місцевих ЗМІ, вони загинули в результаті того, що загорівся їх намет у таборі біженців. Причиною став нагрівач, який вибухнув.