Пожежа в аеропорту Кабула: вогонь спалахнув після перестрілки військових США з невідомими

Спалахнув вдень 23 серпня в аеропорту Кабула пожежа виникла через перестрілку американських військових з невідомими озброєними людьми. Загинув один афганський охоронець повітряної гавані, ще троє отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Asharq Al-Awsat.
За її даними, перестрілка почалася після того, як снайпер за межами аеропорту відкрив вогонь по афганським охоронцям. Як зазначає газета, близько 600 колишніх військовослужбовців урядових військ Афганістану допомагають американським військовим у повітряній гавані.
Зазначається, що крім американських військових у перестрілці брали участь військовослужбовці Німеччини. В результаті обстрілу один афганський військовий був убитий, ще троє отримали поранення.
На цей час ситуація в аеропорту Кабула нормалізувалася.
Нагадаємо, управління цивільної авіації Афганістану оголосило про припинення всіх рейсів в аеропорту Кабула до подальших вказівок.