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Пожежа в аеропорту Кабула: вогонь спалахнув після перестрілки військових США з невідомими

Автор: Дмитрий Кузнецов

Спалахнув вдень 23 серпня в аеропорту Кабула пожежа виникла через перестрілку американських військових з невідомими озброєними людьми. Загинув один афганський охоронець повітряної гавані, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Asharq Al-Awsat.

За її даними, перестрілка почалася після того, як снайпер за межами аеропорту відкрив вогонь по афганським охоронцям. Як зазначає газета, близько 600 колишніх військовослужбовців урядових військ Афганістану допомагають американським військовим у повітряній гавані.

Зазначається, що крім американських військових у перестрілці брали участь військовослужбовці Німеччини. В результаті обстрілу один афганський військовий був убитий, ще троє отримали поранення.

На цей час ситуація в аеропорту Кабула нормалізувалася.

Нагадаємо, управління цивільної авіації Афганістану оголосило про припинення всіх рейсів в аеропорту Кабула до подальших вказівок.

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Сполучені Штати АмерикиАфганистанКабул