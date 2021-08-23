Пожежа в аеропорту Кабула: вогонь спалахнув після перестрілки військових США з невідомими

За її даними, перестрілка почалася після того, як снайпер за межами аеропорту відкрив вогонь по афганським охоронцям. Як зазначає газета, близько 600 колишніх військовослужбовців урядових військ Афганістану допомагають американським військовим у повітряній гавані.

Зазначається, що крім американських військових у перестрілці брали участь військовослужбовці Німеччини. В результаті обстрілу один афганський військовий був убитий, ще троє отримали поранення.

На цей час ситуація в аеропорту Кабула нормалізувалася.