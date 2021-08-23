ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В аеропорту Кабула спалахнула пожежа

Новость на русском →
Кабул, Понеділок 23 серпня 2021 17:53
В аеропорту Кабула спалахнула пожежа Фото: в аеропорту Кабула спалахнула пожежа (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В аеропорту Кабула почалася пожежа. Місцеві жителі поширюють в мережі кадри з місця інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію місцевого журналіста Мусліма Ширзада в Twitter.

"Пожежа спалахнула в аеропорту Кабула", - написав він.

На опублікованих кадрах помітно, як внаслідок пожежі з території аеропорту здіймається дим.

Про причини загоряння наразі не повідомляють

Офіційної інформації щодо пожежі також поки немає.

Нагадаємо, управління цивільної авіації Афганістану оголосило про припинення всіх рейсів в аеропорту Кабула до подальших вказівок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Афганистан Кабул Пожежа
NEWS
На Кримській платформі ухвалили спільну декларацію. Закликають РФ до конструктивної участі
На Кримській платформі ухвалили спільну декларацію. Закликають РФ до конструктивної участі
DAILY
Валдіс Домбровскіс: Зараз немає консенсусу щодо подальшого розширення Євросоюзу
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов Валдіс Домбровскіс: Зараз немає консенсусу щодо подальшого розширення Євросоюзу