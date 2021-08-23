В аеропорту Кабула спалахнула пожежа
Фото: в аеропорту Кабула спалахнула пожежа (Getty Images)
В аеропорту Кабула почалася пожежа. Місцеві жителі поширюють в мережі кадри з місця інциденту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію місцевого журналіста Мусліма Ширзада в Twitter.
"Пожежа спалахнула в аеропорту Кабула", - написав він.
На опублікованих кадрах помітно, як внаслідок пожежі з території аеропорту здіймається дим.
Про причини загоряння наразі не повідомляють
Офіційної інформації щодо пожежі також поки немає.
Fire has broken out at Kabul airport pic.twitter.com/nOXNPRUOtr— Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 23, 2021
BREAKING - Footage shows fire broke out at Kabul airport in Afghanistan amid evacuations. pic.twitter.com/g8aGmVDbS2— Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 23, 2021
Нагадаємо, управління цивільної авіації Афганістану оголосило про припинення всіх рейсів в аеропорту Кабула до подальших вказівок.