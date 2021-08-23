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Пожар в аэропорту Кабула: огонь вспыхнул после перестрелки военных США с неизвестными

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вспыхнувший днем 23 августа в аэропорту Кабула пожар возник из-за перестрелки американских военных с неизвестными вооруженными людьми. Погиб один афганский охранник воздушной гавани, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Asharq Al-Awsat.

По ее данным, перестрелка началась после того, как снайпер за пределами аэропорта открыл огонь по афганским охранникам. Как отмечает газета, около 600 бывших военнослужащих правительственных войск Афганистана помогают американским военным в воздушной гавани.

Отмечается, что кроме американских военных в перестрелке участвовали военнослужащие Германии. В результате обстрела один афганский военный был убит, еще трое получили ранения.

На данный момент ситуация в аэропорту Кабула нормализовалась.

Напомним, управление гражданской авиации Афганистана объявило о прекращении всех рейсов в аэропорту Кабула до дальнейших указаний.

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Соединенные Штаты АмерикиАфганистанКабул