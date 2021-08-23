Пожар в аэропорту Кабула: огонь вспыхнул после перестрелки военных США с неизвестными

По ее данным, перестрелка началась после того, как снайпер за пределами аэропорта открыл огонь по афганским охранникам. Как отмечает газета, около 600 бывших военнослужащих правительственных войск Афганистана помогают американским военным в воздушной гавани.

Отмечается, что кроме американских военных в перестрелке участвовали военнослужащие Германии. В результате обстрела один афганский военный был убит, еще трое получили ранения.

На данный момент ситуация в аэропорту Кабула нормализовалась.