Пожар в аэропорту Кабула: огонь вспыхнул после перестрелки военных США с неизвестными

Вспыхнувший днем 23 августа в аэропорту Кабула пожар возник из-за перестрелки американских военных с неизвестными вооруженными людьми. Погиб один афганский охранник воздушной гавани, еще трое получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Asharq Al-Awsat.
По ее данным, перестрелка началась после того, как снайпер за пределами аэропорта открыл огонь по афганским охранникам. Как отмечает газета, около 600 бывших военнослужащих правительственных войск Афганистана помогают американским военным в воздушной гавани.
Отмечается, что кроме американских военных в перестрелке участвовали военнослужащие Германии. В результате обстрела один афганский военный был убит, еще трое получили ранения.
На данный момент ситуация в аэропорту Кабула нормализовалась.
Напомним, управление гражданской авиации Афганистана объявило о прекращении всех рейсов в аэропорту Кабула до дальнейших указаний.