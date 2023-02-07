Лишат звания Героя. Шмыгаль поручил подготовить санкции против Бойко

"У нас есть межведомственная группа во главе с первым вице-премьер-министром, которая занимается вопросом санкционной политики. Группа рассматривала вопрос о возможности лишения народного депутата этого звания на двух своих заседаниях", - заявил премьер.

Он добавил, что по результатам рассмотрения члены рабочей группы пришли к выводу, что из-за коллизии действующего законодательства некоторых деятелей на сегодня невозможно лишить высших государственных наград.

"Поэтому еще в декабре я поручил Минюсту и первому вице-премьеру наработать изменения в законодательство, которые исправят ситуацию. Это поручение выполнено, и сегодня правительство одобрит соответствующий проект закона. Он предусматривает, что наложение санкций на лицо дает основания для лишения его государственных наград. Надеюсь, законопроект будет оперативно рассмотрен народными депутатами Украины", - добавил он.

Шмыгаль отметил, что правительство поручило группе по вопросам санкционной политики повторно рассмотреть вопрос о лишении Бойко звания Героя Украины.

"Также сегодня правительство дает межведомственной рабочей группе по вопросам санкционной политики поручение повторно рассмотреть вопрос о лишении Юрия Бойко звания Герой Украины, безотлагательно подготовить предложения по применению санкций и вынести их на рассмотрение СНБО одновременно со вступлением в силу уже упомянутого законопроекта", - заявил он.

Кто такой Юрий Бойко

Юрий Бойко - народный депутат Украины VI, VIII и IX созывов. Сопредседатель ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Бойко сейчас является главой депутатской группы "Платформа за жизнь и мир".

Имеет два высших образования. В 1981 году окончил Московский химико-технологический институт им. Менделеева (инженер, химик-технолог), а в 2001 году - Восточноукраинский университет (инженер-экономист).

31 января 2002 года Бойко назначили председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". С июля 2003 по март 2005 года занимает должность первого заместителя министра топлива и энергетики - председателя правления "Нафтогаза Украины" (Сергея Ермилова - в 2003-2004 гг., Сергея Тулуба - в 2004-2005 гг.)

С марта 2010 года - министр топлива и энергетики Украины в правительстве Николая Азарова. 9 декабря того же года Минтопэнерго и Минуглепром были реорганизованы, и Бойко возглавил Министерство энергетики и угольной промышленности.

24 декабря 2012 года беглый президент Виктор Янукович назначил его вице-премьер-министром Украины, а уже в конце февраля 2014 года Верховная Рада уволила Бойко с этой должности.

9 ноября 2018 года Бойко и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - за жизнь".

14 апреля 2022 года Верховная рада приостановила деятельность фракции ОПЗЖ. Прекращение деятельности продиктовано решением СНБО от 20 марта о запрете деятельности некоторых политических партий на период действия военного положения. 12 мая 2022 года о роспуске фракции ОПЗЖ объявили в парламенте.

С 21 апреля 2022 года Бойко возглавил депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир" Рады, созданной из бывших членов ОПЗЖ.

Звание Героя Украины

Бойко получил звание Героя Украины в 2004 году от тогдашнего президента Леонида Кучмы "за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса, многолетний самоотверженный труд". Тогда Бойко возглавлял НАК "Нафтогаз" и договорился об "урегулировании задолженности Украины за газ" перед Россией.

Также за полное погашение украинской задолженности за газ награжден орденом Туркменистана.

Петиция

12 сентября 2022 года на сайте Офиса президента зарегистрировали петицию о лишении Юрия Бойко звания Героя Украины.

"В условиях полномасштабной войны Украины с РФ, в то время, когда на фронте гибнут сотни лучших сыновей ежедневно, требуем лишить высокого звания "Герой Украины" Бойко Юрия Анатольевича, лидера запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" и бывшего члена "Партии регионов", поскольку таким образом мы нивелируем значимость этой награды, фактически приравнивая между собой Героев, защищающих независимость нашей страны с теми, кто делал все, чтобы эта независимость исчезла, работая в интересах и в угоду палачу Путину", - говорилось в тексте петиции.

В декабре прошлого года президент обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой изучить поднятый в петиции вопрос о лишении Бойко звания Героя Украины и проанализировать наличие обоснованных оснований для применения персональных ограничительных мер в отношении Бойко и проинформировать о результатах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.