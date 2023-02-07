Лишат звания Героя. Шмыгаль поручил подготовить санкции против Бойко

Петиция по лишению народного депутата Юрия Бойко звания "Героя Украины" набрала 25 тысяч голосов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил разработать санкции для СНБО против нардепа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.
"У нас есть межведомственная группа во главе с первым вице-премьер-министром, которая занимается вопросом санкционной политики. Группа рассматривала вопрос о возможности лишения народного депутата этого звания на двух своих заседаниях", - заявил премьер.
Он добавил, что по результатам рассмотрения члены рабочей группы пришли к выводу, что из-за коллизии действующего законодательства некоторых деятелей на сегодня невозможно лишить высших государственных наград.
"Поэтому еще в декабре я поручил Минюсту и первому вице-премьеру наработать изменения в законодательство, которые исправят ситуацию. Это поручение выполнено, и сегодня правительство одобрит соответствующий проект закона. Он предусматривает, что наложение санкций на лицо дает основания для лишения его государственных наград. Надеюсь, законопроект будет оперативно рассмотрен народными депутатами Украины", - добавил он.
Шмыгаль отметил, что правительство поручило группе по вопросам санкционной политики повторно рассмотреть вопрос о лишении Бойко звания Героя Украины.
"Также сегодня правительство дает межведомственной рабочей группе по вопросам санкционной политики поручение повторно рассмотреть вопрос о лишении Юрия Бойко звания Герой Украины, безотлагательно подготовить предложения по применению санкций и вынести их на рассмотрение СНБО одновременно со вступлением в силу уже упомянутого законопроекта", - заявил он.
Юрий Бойко - народный депутат Украины VI, VIII и IX созывов. Сопредседатель ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Бойко сейчас является главой депутатской группы "Платформа за жизнь и мир".
Имеет два высших образования. В 1981 году окончил Московский химико-технологический институт им. Менделеева (инженер, химик-технолог), а в 2001 году - Восточноукраинский университет (инженер-экономист).
31 января 2002 года Бойко назначили председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". С июля 2003 по март 2005 года занимает должность первого заместителя министра топлива и энергетики - председателя правления "Нафтогаза Украины" (Сергея Ермилова - в 2003-2004 гг., Сергея Тулуба - в 2004-2005 гг.)
С марта 2010 года - министр топлива и энергетики Украины в правительстве Николая Азарова. 9 декабря того же года Минтопэнерго и Минуглепром были реорганизованы, и Бойко возглавил Министерство энергетики и угольной промышленности.
24 декабря 2012 года беглый президент Виктор Янукович назначил его вице-премьер-министром Украины, а уже в конце февраля 2014 года Верховная Рада уволила Бойко с этой должности.
9 ноября 2018 года Бойко и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - за жизнь".
14 апреля 2022 года Верховная рада приостановила деятельность фракции ОПЗЖ. Прекращение деятельности продиктовано решением СНБО от 20 марта о запрете деятельности некоторых политических партий на период действия военного положения. 12 мая 2022 года о роспуске фракции ОПЗЖ объявили в парламенте.
С 21 апреля 2022 года Бойко возглавил депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир" Рады, созданной из бывших членов ОПЗЖ.
Бойко получил звание Героя Украины в 2004 году от тогдашнего президента Леонида Кучмы "за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса, многолетний самоотверженный труд". Тогда Бойко возглавлял НАК "Нафтогаз" и договорился об "урегулировании задолженности Украины за газ" перед Россией.
Также за полное погашение украинской задолженности за газ награжден орденом Туркменистана.
12 сентября 2022 года на сайте Офиса президента зарегистрировали петицию о лишении Юрия Бойко звания Героя Украины.
"В условиях полномасштабной войны Украины с РФ, в то время, когда на фронте гибнут сотни лучших сыновей ежедневно, требуем лишить высокого звания "Герой Украины" Бойко Юрия Анатольевича, лидера запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" и бывшего члена "Партии регионов", поскольку таким образом мы нивелируем значимость этой награды, фактически приравнивая между собой Героев, защищающих независимость нашей страны с теми, кто делал все, чтобы эта независимость исчезла, работая в интересах и в угоду палачу Путину", - говорилось в тексте петиции.
В декабре прошлого года президент обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой изучить поднятый в петиции вопрос о лишении Бойко звания Героя Украины и проанализировать наличие обоснованных оснований для применения персональных ограничительных мер в отношении Бойко и проинформировать о результатах.
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