Позбавлять звання Героя. Шмигаль доручив підготувати санкції проти Бойка

"У нас є міжвідомча група на чолі з першою віце-прем’єр-міністеркою, яка займається питанням санкційної політики. Група розглядала питання щодо можливості позбавлення народного депутата цього звання на двох своїх засіданнях", - заявив премʼєр.

Він додав, що за результатами розгляду члени робочої групи дійшли висновку, що через колізію чинного законодавства деяких діячів станом на сьогодні не можливо позбавити вищих державних нагород.

"Тому ще в грудні я доручив Мін’юсту і першому віце-прем’єру напрацювати зміни до законодавства, які виправлять ситуацію. Це доручення виконано, і сьогодні уряд схвалить відповідний проект закону. Він передбачає, що накладення санкцій на особу дає підстави для позбавлення її державних нагород. Сподіваюсь, законопроект буде оперативно розглянутий народними депутатами України", - додав він.

Шмигаль зазначив, що уряд доручив групі з питань санкційної політики повторно розглянути питання щодо позбавлення Бойка звання Героя України.

"Також сьогодні уряд дає міжвідомчій робочій групі з питань санкційної політики доручення повторно розглянути питання щодо позбавлення Юрія Бойка звання Герой України, невідкладно підготувати пропозиції щодо застосування санкцій і винести їх на розгляд РНБО одночасно з набранням чинності вже згаданого законопроекту", - заявив він.

Хто такий Юрій Бойко

Юрій Бойко - народний депутат України VI, VIII та IX скликань. Співголова нині забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя". Бойко наразі є очільником депутатської групи "Платформа за життя та мир".

Має дві вищі освіти. 1981 року закінчив Московський хіміко-технологічний інститут ім.Менделєєва (інженер, хімік-технолог), а 2001 року - Східноукраїнський університет (інженер-економіст).

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Звання Героя України

Бойко отримав звання Героя України у 2004 році від тодішнього президента Леоніда Кучми "за визначні особисті заслуги перед Українською державою в розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю". Тоді Бойко очолював НАК "Нафтогаз" і домовився про "врегулювання заборгованості України за газ" перед Росією.

Також за повне погашення української заборгованості за газ нагороджено орденом Туркменістану.

Петиція

12 вересня 2022 року на сайті Офісу президента зареєстрували петицію щодо позбавлення Юрія Бойка звання Героя України.

"В умовах повномасштабної війни України з РФ, в той час, коли на фронті гинуть сотні кращих синів щодня, вимагаємо позбавити високого звання "Герой України" Бойка Юрія Анатолійовича, лідера забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" та колишнього члена "Партії регіонів", оскільки таким чином ми нівелюємо значимість цієї нагороди, фактично прирівнюючи між собою Героїв, що захищають незалежність нашої країни з тими, хто робив усе, щоб ця незалежність зникла, працюючи в інтересах і на догоду кату Путіну", - йшлося у тексті петиції.

У грудні минулого року президент звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням вивчити порушене у петиції питання щодо позбавлення Бойка звання Героя України та проаналізувати наявність обґрунтованих підстав для застосування персональних обмежувальних заходів щодо Бойка та проінформувати про результати.

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