Зеленский ответил на петицию о лишении Бойко звания "Герой Украины"
Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о лишении народного депутата, избранного в Верховную Раду по списку ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За життя", Юрия Бойко звание "Героя Украины".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.
По словам Зеленского, материалы, которые отвечают определенным законом основаниям для принятия им как Главой государства законного решения по поднятому в петиции вопросу, в Офис президента Украины не поступали.
В то же время президент обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгальу с просьбой изучить поднятый в петиции вопрос и проанализировать наличие обоснованных оснований для применения персональных ограничительных мер по Бойко и проинформировать о результатах.
Законодательство предусматривает два механизма лишения государственной награды Украины: в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление и, если лицо находится под санкциями.
Звание "Герой Украины" народному депутату, избранному в Верховную Раду по списку ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За життя" Юрию Бойко присвоил второй президент Украины Леонид Кучма в 2004 году.
Напомним, в Верховной раде ликвидировали фракцию "Опозиционная платформа - За життя" (ОПЗЖ).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.