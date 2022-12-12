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Зеленский ответил на петицию о лишении Бойко звания "Герой Украины"

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Украина, Понедельник 12 декабря 2022 17:34
Зеленский ответил на петицию о лишении Бойко звания "Герой Украины" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о лишении народного депутата, избранного в Верховную Раду по списку ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За життя", Юрия Бойко звание "Героя Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

По словам Зеленского, материалы, которые отвечают определенным законом основаниям для принятия им как Главой государства законного решения по поднятому в петиции вопросу, в Офис президента Украины не поступали.

В то же время президент обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгальу с просьбой изучить поднятый в петиции вопрос и проанализировать наличие обоснованных оснований для применения персональных ограничительных мер по Бойко и проинформировать о результатах.

Законодательство предусматривает два механизма лишения государственной награды Украины: в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление и, если лицо находится под санкциями.

Звание "Герой Украины" народному депутату, избранному в Верховную Раду по списку ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За життя" Юрию Бойко присвоил второй президент Украины Леонид Кучма в 2004 году.

Напомним, в Верховной раде ликвидировали фракцию "Опозиционная платформа - За життя" (ОПЗЖ).

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Владимир Зеленский Юрий Бойко Оппозиционная платформа За життя
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