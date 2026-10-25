Не внеземной разум: James Webb объяснил аномальный тепловой след в космосе

Поиск теплового следа внеземных технологий

Концепцию сфер Дайсона в 1960 году предложил физик Фримен Дайсон.

Она гласит: согласно законам термодинамики, любая высокоразвитая технологическая конструкция, поглощающая свет звезд, должна переизлучать остаточное тепло в виде избыточного инфракрасного излучения.

В рамках проекта Hephaistos ученые из Уппсальского университета в Швеции проанализировали архивные данные о почти 5 миллионах звезд Млечного Пути.

Благодаря этому удалось выделить несколько десятков объектов с подозрительным избытком среднего инфракрасного света. Две самые перспективные звезды - кандидаты D и E - решили подробно изучить с помощью телескопа Webb.

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Неожиданное раскрытие космической аномалии

Полученные спектральные данные по орбитальной обсерватории опровергли гипотезу об искусственных мегаструктурах.

Оказалось, что источником избыточного тепла были не сами звезды или объекты вокруг них, а другие космические тела, расположенные на заднем плане прямо за ними.

Какие именно?

Кандидат D оказался далекой галактикой, избыточная температура которой вызвана разогретыми пылевыми облаками вокруг супермассивной черной дыры.

Кандидат E оказался фоновой галактикой с очень высоким темпом звездообразования.

Оба типа галактик естественно излучают именно тот спектр инфракрасного света, который астрономы надеялись приписать инопланетным сферам Дайсона.

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Новый этап в поиске техносигнатур

Несмотря на опровержение наличия сфер Дайсона у исследуемых звезд, ученые отмечают важность полученного опыта. Наблюдение позволило открыть две интересные далекие галактики и отработать методики разделения наложенных источников света.

Разработанные алгоритмы помогут отделять естественный "галактический шум" от потенциальных искусственных сигналов во время будущих обзоров неба с помощью телескопа Webb и последующих инфракрасных миссий.

На этом этапе заседание существования внеземных технологий не получило научного подтверждения.