Главная » Новости » Происшествия

На Николаевщине внедорожник с детьми в салоне упал с моста в реку

18:50 31.05.2026 Вс
Полиция уже выясняет, что стало причиной аварии
Сергей Козачук
На Николаевщине внедорожник с детьми в салоне упал с моста в реку Фото: полиция выясняет, что стало причиной ДТП на Николаевщине
На Николаевщине внедорожник слетел с моста в реку. В результате аварии госпитализировали шесть человек, среди которых пятеро детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Николаевской области.

Детали аварии и пострадавшие

Авария произошла сегодня, 31 мая, примерно в 12:50 в селе Вороновка Вознесенского района.

По предварительным данным правоохранителей, 19-летний парень за рулем автомобиля Mitsubishi Pajero Sport не справился с управлением. После этого внедорожник выехал за пределы проезжей части моста и упал в воду.

В результате падения пострадали почти все, кто находился в салоне авто.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры, которые находились в салоне авто - пятеро детей 9, 11, 12 и 15 лет, 40-летний мужчина и вероятный водитель с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.

Фото: на Николаевщине в ДТП пострадали дети (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)

Что грозит виновнику

Сейчас на месте работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства и причины ДТП. Полицейские уже открыли уголовное производство.

"Следователи полиции квалифицировали событие, предварительно, по ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", - отмечают в ведомстве.

Санкция этой статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы. В ходе расследования возможна дополнительная квалификация.

Правоохранители просят всех свидетелей ДТП обратиться по телефонам 068-733-12-82 или 102.

Резонансные ДТП в Украине

Напомним, в последнее время в Украине произошел ряд резонансных аварий с тяжелыми последствиями. В частности, 29 мая в Переяславе Киевской области двое подростков на Skoda и BMW попали в трагическое ДТП. Тогда на перекрестке столкнулись автомобили под управлением несовершеннолетних водителей 15 и 17 лет, в результате чего старший парень скончался в больнице.

Кроме этого, 28 мая в Харькове заместитель городского головы попал в трагическое ДТП с мотоциклистом. Находясь за рулем Ford F150, чиновник во время поворота налево не пропустил мотоцикл Kawasaki, который двигался по встречной полосе. От полученных травм 43-летний водитель двухколесного скончался в карете скорой помощи.

Также в начале месяца авария с участием несовершеннолетних случилась в селе Гатное Фастовского района. Там автомобиль сбил детей на электросамокате под Киевом. В результате столкновения с Peugeot 10-летний мальчик погиб непосредственно на месте происшествия, а еще одного 8-летнего пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами.

Только давление на Россию остановит регулярные удары по украинским городам, - Зеленский
