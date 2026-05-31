На Николаевщине внедорожник с детьми в салоне упал с моста в реку
На Николаевщине внедорожник слетел с моста в реку. В результате аварии госпитализировали шесть человек, среди которых пятеро детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Николаевской области.
Детали аварии и пострадавшие
Авария произошла сегодня, 31 мая, примерно в 12:50 в селе Вороновка Вознесенского района.
По предварительным данным правоохранителей, 19-летний парень за рулем автомобиля Mitsubishi Pajero Sport не справился с управлением. После этого внедорожник выехал за пределы проезжей части моста и упал в воду.
В результате падения пострадали почти все, кто находился в салоне авто.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры, которые находились в салоне авто - пятеро детей 9, 11, 12 и 15 лет, 40-летний мужчина и вероятный водитель с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.
Что грозит виновнику
Сейчас на месте работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства и причины ДТП. Полицейские уже открыли уголовное производство.
"Следователи полиции квалифицировали событие, предварительно, по ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", - отмечают в ведомстве.
Санкция этой статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы. В ходе расследования возможна дополнительная квалификация.
Правоохранители просят всех свидетелей ДТП обратиться по телефонам 068-733-12-82 или 102.
Резонансные ДТП в Украине
Напомним, в последнее время в Украине произошел ряд резонансных аварий с тяжелыми последствиями. В частности, 29 мая в Переяславе Киевской области двое подростков на Skoda и BMW попали в трагическое ДТП. Тогда на перекрестке столкнулись автомобили под управлением несовершеннолетних водителей 15 и 17 лет, в результате чего старший парень скончался в больнице.
Кроме этого, 28 мая в Харькове заместитель городского головы попал в трагическое ДТП с мотоциклистом. Находясь за рулем Ford F150, чиновник во время поворота налево не пропустил мотоцикл Kawasaki, который двигался по встречной полосе. От полученных травм 43-летний водитель двухколесного скончался в карете скорой помощи.
Также в начале месяца авария с участием несовершеннолетних случилась в селе Гатное Фастовского района. Там автомобиль сбил детей на электросамокате под Киевом. В результате столкновения с Peugeot 10-летний мальчик погиб непосредственно на месте происшествия, а еще одного 8-летнего пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами.