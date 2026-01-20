ua en ru
Поездка Зеленского в Давос под вопросом после ночного обстрела РФ, - Axios

Украина, Вторник 20 января 2026 12:43
Поездка Зеленского в Давос под вопросом после ночного обстрела РФ, - Axios Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Украины Владимир Зеленский пока не едет в Давос, а остается в Киеве после ночного российского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналиста Axios Барака Равида в X.

Он сообщил со ссылкой на слова украинского чиновника, что Зеленский пока остается в Киеве после массированных ночных ударов страны-агрессора и не едет на Всемирный экономический форум в Давос.

В то же время Равид отметил, что Зеленский может поехать в Давос, если будет двусторонняя встреча с президентом США Дональдом Трампом для подписания соглашения о восстановлении Украины.

Пока ни Зеленский, ни Офис президента эту информацию официально не прокомментировали.

Форум в Давосе

В понедельник, 19 января, в швейцарском Давосе стартовал 56-й Всемирный экономический форум, который продлится до 23 января.

Мероприятие собрало около 3000 участников из более 130 стран, включая делегацию Украины, которая будет представлена на самом высоком уровне. Среди ключевых тем - геополитика, искусственный интеллект и восстановление Украины.

Диалог Украины и США

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который возглавляет украинскую переговорную группу, заявил, что диалог с США продолжится во время форума в Давосе. Ожидается, что Трамп прибудет в Давос лично - в прошлом году он участвовал в мероприятии дистанционно.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что Украина в этом году обязательно будет участвовать в заседании Всемирного экономического форума в Давосе. Украинская делегация будет представлена там на самом высоком уровне.

Ранее СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут подписать в конце января соглашение о послевоенном восстановлении Украины, общая сумма которого составит 800 млрд долларов.

Источники СМИ отметили, что Зеленский и Трамп подпишут соглашение на Всемирном экономическом форуме в Давосе. План рассчитан на 10 лет и предусматривает восстановление Украины после войны и перезапуск ее экономики.

Сегодня, 20 января, спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев впервые с 2022 года прибыл в Давос для встречи с представителями США.

