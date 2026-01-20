Поездка Зеленского в Давос под вопросом после ночного обстрела РФ, - Axios

Президент Украины Владимир Зеленский пока не едет в Давос, а остается в Киеве после ночного российского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналиста Axios Барака Равида в X .

Он сообщил со ссылкой на слова украинского чиновника, что Зеленский пока остается в Киеве после массированных ночных ударов страны-агрессора и не едет на Всемирный экономический форум в Давос.

В то же время Равид отметил, что Зеленский может поехать в Давос, если будет двусторонняя встреча с президентом США Дональдом Трампом для подписания соглашения о восстановлении Украины.

Пока ни Зеленский, ни Офис президента эту информацию официально не прокомментировали.

Форум в Давосе

В понедельник, 19 января, в швейцарском Давосе стартовал 56-й Всемирный экономический форум, который продлится до 23 января.

Мероприятие собрало около 3000 участников из более 130 стран, включая делегацию Украины, которая будет представлена на самом высоком уровне. Среди ключевых тем - геополитика, искусственный интеллект и восстановление Украины.