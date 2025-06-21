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Поездка на саммит НАТО не привязана к встрече с Трампом, - Зеленский

Киев, Суббота 21 июня 2025 14:22
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Поездка на саммит НАТО не привязана к встрече с Трампом, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский пока не уверен, посетит ли саммит НАТО в Гааге на следующей неделе. Его поездка не привязана к встрече с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента во время общения с журналистами.

"Моя поездка не зависит от того, будет ли встреча с Трампом. Во-первых, я не уверен, что поеду, но все же вероятность велика. На самом деле решу накануне", - сказал он.

Зеленский отметил, что хочет провести несколько встреч в рамках саммита НАТО. Президент добавил, что для него важно приглашение на саммит от Нидерландов.

"И есть соответствующие приглашения от короля, и от Премьера. У нас с ним очень хорошие отношения. И он оказывает много поддержки. Думаю, третий по объему в Европе. Нидерланды действительно очень поддерживают нас. И поэтому для меня очень, очень важно, что он пригласил меня. У меня значительная программа может быть, в том числе и встреч. И, конечно, очень важна встреча с президентом Трампом", - заявил Зеленский.

По его словам, уже есть "трехстороннее предложение - НАТО, ЕС и Украина". Также на полях саммита НАТО запланированы встречи министров иностранных дел всех стран НАТО и Украины и министров оборонной промышленности всех стран Альянса и Украины.

Саммит НАТО

Напомним, 24-25 июня в Гааге (Нидерланды) состоится саммит стран НАТО. В рамках саммита также пройдет заседание Совета Украина-НАТО.

Президент Владимир Зеленский получил приглашение на саммит в Гаагу.

Накануне глава МИД Литвы заявил, что Украина не получит приглашение на вступление в НАТО на саммите в Гааге. Но, по его словам, фокус саммит все же будет на Украине.

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Владимир Зеленский НАТО Украина
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