ua en ru
Сб, 21 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Поїздка на саміт НАТО не прив'язана до зустрічі з Трампом, - Зеленський

Київ, Субота 21 червня 2025 14:22
UA EN RU
Поїздка на саміт НАТО не прив'язана до зустрічі з Трампом, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський поки не впевнений, чи відвідає саміт НАТО в Гаазі наступного тижня. Його поїздка не прив'язана до зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента під час спілкування з журналістами.

"Моя поїздка не залежить від того, чи буде зустріч із Трампом. По-перше, я не впевнений, що поїду, але все ж таки вірогідність велика. Насправді вирішу напередодні", - сказав він.

Зеленський зазначив, що хоче провести кілька зустрічей у рамках саміту НАТО. Президент додав, що для нього важливе запрошення на саміт від Нідерландів.

"І є відповідні запрошення від короля, і від Прем'єра. У нас з ним дуже добрі стосунки. І він надає багато підтримки. Думаю, третій за обсягом у Європі. Нідерланди справді дуже підтримують нас. І тому для мене дуже, дуже важливо, що він запросив мене. У мене значна програма може бути, зокрема і зустрічей. І, звісно, дуже важлива зустріч із президентом Трампом", - заявив Зеленський.

За його словами, вже є "тристороння пропозиція - НАТО, ЄС і Україна". Також на полях саміту НАТО заплановані зустрічі міністрів закордонних справ всіх країн НАТО та України і міністрів оборонної промисловості всіх країн Альянсу та України.

Саміт НАТО

Нагадаємо, 24-25 червня в Гаазі (Нідерланди) відбудеться саміт країн НАТО. У рамках саміту також пройде засідання Ради Україна-НАТО.

Президент Володимир Зеленський отримав запрошення на саміт в Гаагу.

Напередодні глава МЗС Литви заявив, що Україна не отримає запрошення на вступ до НАТО на саміті в Гаазі. Але, за його словами, фокус саміт все ж буде на Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський НАТО Україна
Новини
Верховний лідер Ірану підготував трьох наступників на випадок вбивства, - NYT
Верховний лідер Ірану підготував трьох наступників на випадок вбивства, - NYT
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді