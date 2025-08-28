ua en ru
В Киеве прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики

Четверг 28 августа 2025 03:05
В Киеве прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики Иллюстративное фото: в Киеве прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

В Киеве в ночь на четверг, 28 августа, прогремела серия взрывов. Россияне применили баллистическое вооружение.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Около 03:00 в Киеве прогремела серия взрывов. По данным Воздушных сил, скоростная цель двигалась с севера в направлении Киевской области. Предварительно, Россия ударила баллистическими ракетами из Брянской области.

По состоянию на 03:10 о пострадавших или разрушениях не сообщалось. Однако сейчас над столицей виден дым.

Стоит заметить, что сейчас большинство областей находится под массированной атакой "Шахедов".

Обновлено в 03:15

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о вызове медиков в Днепровский район столицы.

"Бригада направляется на место. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях", - написал он.

Обновлено в 03:26

Экстренные службы выехали в Шевченковский и Дарницкий районы Киева, а также в Деснянский – там зафиксировано падение обломков.

