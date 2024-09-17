Поезда из Украины изменили маршруты из-за наводнения в Центральной Европе: как будут курсировать

Что происходит в Европе

Ранее РБК-Украина сообщало, что 15 сентября Европу накрыла непогода: в Австрии выпал снег, являющийся необычным явлением для сентября. В Нижней Австрии из-за снегопадов объявили чрезвычайное положение. В других регионах страны зафиксированы наводнения, и власти готовятся к возможным последствиям. Подобная ситуация наблюдается в Польше. Несмотря на это, непогода не стала неожиданностью для европейцев – страны заранее готовились к климатическим вызовам, привлекая армию.

В Австрии продолжительные дожди привели к прорыву двух дамб и затоплению ряда населенных пунктов. Больше всего пострадала Нижняя Австрия, где из-за наводнений под водой оказались несколько сел. Ситуация усугубляется из-за неблагоприятных погодных условий.

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