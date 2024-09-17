Поїзди із України змінили маршрути через повінь у Центральній Європі: як курсуватимуть

Що відбувається у Європі

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 15 вересня Європу накрила негода: в Австрії випав сніг, що є незвичним явищем для вересня. У Нижній Австрії через снігопади оголосили надзвичайний стан. В інших регіонах країни зафіксовані повені, і влада готується до можливих наслідків. Подібна ситуація спостерігається в Польщі. Незважаючи на це, негода не стала несподіванкою для європейців – країни завчасно готувалися до кліматичних викликів, залучивши армію.

В Австрії тривалі дощі призвели до прориву двох дамб і затоплення низки населених пунктів. Найбільше постраждала Нижня Австрія, де через повені під водою опинилися кілька сіл. Ситуація погіршується через несприятливі погодні умови.

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