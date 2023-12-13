Поезд из Мукачево в Словакию не будет курсировать сегодня: что предложили владельцам билетов

Как отметили в УЗ, отмена курсирования поезда связана с поломкой подвижного состава словацких железных дорог.

"Однако следующие рейсы №962 Кошице (11:46) - Мукачево (16:53) и №963 Мукачево (18:16) - Кошице (21:33) заберут всех пассажиров с билетами на отмененный поезд", - уточнили в компании.

Онлайн продажа билетов в Словакию

Напомним, еще 18 сентября Укрзализныця открыла продажу билетов в Словакию онлайн.

Для покупки достаточно открыть сайт booking.uz.gov.ua или мобильное приложение, заполнить данные и получить электронный билет. Стоимость та же – 412 грн в вагоне 2 класса.

На станции Кошице можно пересесть на поезда в Братиславу или в Прагу.