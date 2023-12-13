Поїзд з Мукачево до Словаччини не курсуватиме сьогодні: що запропонували власникам квитків

Як зазначили в УЗ, скасування курсування поїзда пов'язане з поломкою рухомого складу словацьких залізниць.

"Однак наступні рейси №962 Кошице (11:46) - Мукачево (16:53) та №963 Мукачево (18:16) - Кошице (21:33) заберуть усіх пасажирів з квитками на скасований потяг", - уточнили в компанії.

Онлайн продаж квитків до Словаччини

Нагадаємо, ще 18 вересня Укрзалізниця відкрила продаж квитків до Словаччини онлайн.

Для покупки достатньо відкрити сайт booking.uz.gov.ua або мобільний додаток, заповнити дані та отримати електронний квиток. Вартість та сама - 412 грн у вагоні 2 класу.

На станції Кошице можна пересісти на поїзди до Братислави чи Праги.