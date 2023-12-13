Поїзд з Мукачево до Словаччини не курсуватиме сьогодні: що запропонували власникам квитків

Потяг №960/961 Кошице (місто в Словаччині) - Мукачево - Кошице не курсуватиме сьогодні, 13 грудня. Власникам квитків пропонують альтернативу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю в Telegram.
Як зазначили в УЗ, скасування курсування поїзда пов'язане з поломкою рухомого складу словацьких залізниць.
"Однак наступні рейси №962 Кошице (11:46) - Мукачево (16:53) та №963 Мукачево (18:16) - Кошице (21:33) заберуть усіх пасажирів з квитками на скасований потяг", - уточнили в компанії.
Нагадаємо, ще 18 вересня Укрзалізниця відкрила продаж квитків до Словаччини онлайн.
Для покупки достатньо відкрити сайт booking.uz.gov.ua або мобільний додаток, заповнити дані та отримати електронний квиток. Вартість та сама - 412 грн у вагоні 2 класу.
На станції Кошице можна пересісти на поїзди до Братислави чи Праги.
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