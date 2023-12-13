UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Поїзд з Мукачево до Словаччини не курсуватиме сьогодні: що запропонували власникам квитків

Фото: потяг з Мукачевого до Словаччини не курсуватиме сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Потяг №960/961 Кошице (місто в Словаччині) - Мукачево - Кошице не курсуватиме сьогодні, 13 грудня. Власникам квитків пропонують альтернативу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю в Telegram.

Як зазначили в УЗ, скасування курсування поїзда пов'язане з поломкою рухомого складу словацьких залізниць.

"Однак наступні рейси №962 Кошице (11:46) - Мукачево (16:53) та №963 Мукачево (18:16) - Кошице (21:33) заберуть усіх пасажирів з квитками на скасований потяг", - уточнили в компанії.

Онлайн продаж квитків до Словаччини

Нагадаємо, ще 18 вересня Укрзалізниця відкрила продаж квитків до Словаччини онлайн.

Для покупки достатньо відкрити сайт booking.uz.gov.ua або мобільний додаток, заповнити дані та отримати електронний квиток. Вартість та сама - 412 грн у вагоні 2 класу.

На станції Кошице можна пересісти на поїзди до Братислави чи Праги.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяпотягМукачево