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Поезд "Киев-Кишинев" меняет маршрут движения

15:30 12.08.2026 Ср
1 мин
Что изменится в маршруте Киев - Кишинев с 17 августа?
aimg Елена Чупровская
Фото: Поезд Киев – Кишинев изменит свой маршрут (Getty Images)

Маршрут поезда Киев – Кишинев с 17 августа изменится. Это сделает трансфер украинцев в аэропорт Кишинева более удобным и значительно быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост премьер-министра Сергея Корецкого.

Что известно об изменении маршрута

Обновленный маршрут вводится по договоренности между правительствами Украины и Молдовы. По словам Корецкого, перемены начнут действовать с 17 августа.

"Благодарю Правительство Молдовы за принятые решения. Работаем над расширением взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и Молдовой", - написал Корецкий.

Расписание движения поезда

По имеющимся данным, график движения будет следующим:

  • отправление из Киева-Пассажирского - 16:40;
  • прибытие в Кишинев - 10:04.

В обратную сторону поезд отправляется в 19:52.

Напомним, еще в декабре 2022 года Укрзализныця запустила дополнительный поезд в сообщении Киев - Кишинев, после чего оно стало ежедневным.

Тогда первый рейс нового поезда отправился из Киева 20 декабря, а поезд курсировал через день, делая остановки на станциях в Винницкой и Хмельницкой областях.

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