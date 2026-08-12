Поезд "Киев-Кишинев" меняет маршрут движения

Напомним, еще в декабре 2022 года Укрзализныця запустила дополнительный поезд в сообщении Киев - Кишинев, после чего оно стало ежедневным.

Тогда первый рейс нового поезда отправился из Киева 20 декабря, а поезд курсировал через день, делая остановки на станциях в Винницкой и Хмельницкой областях.