Поїзд "Київ-Кишинів" змінює маршрут руху

Нагадаємо, ще у грудні 2022 року Укрзалізниця запустила додатковий потяг у сполученні Київ - Кишинів, після чого воно стало щоденним.

Тоді перший рейс нового поїзда вирушив із Києва 20 грудня, а сам потяг курсував через день, роблячи зупинки на станціях у Вінницькій та Хмельницькій областях.