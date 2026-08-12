ua en ru
Ср, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Поезд "Киев-Кишинев" меняет маршрут движения

15:30 12.08.2026 Ср
1 мин
Что изменится в маршруте Киев - Кишинев с 17 августа?
aimg Елена Чупровская
Поезд "Киев-Кишинев" меняет маршрут движения Фото: Поезд Киев – Кишинев изменит свой маршрут (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Маршрут поезда Киев – Кишинев с 17 августа изменится. Это сделает трансфер украинцев в аэропорт Кишинева более удобным и значительно быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост премьер-министра Сергея Корецкого.

Что известно об изменении маршрута

Обновленный маршрут вводится по договоренности между правительствами Украины и Молдовы. По словам Корецкого, перемены начнут действовать с 17 августа.

"Благодарю Правительство Молдовы за принятые решения. Работаем над расширением взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и Молдовой", - написал Корецкий.

Расписание движения поезда

По имеющимся данным, график движения будет следующим:

  • отправление из Киева-Пассажирского - 16:40;
  • прибытие в Кишинев - 10:04.

В обратную сторону поезд отправляется в 19:52.

Напомним, еще в декабре 2022 года Укрзализныця запустила дополнительный поезд в сообщении Киев - Кишинев, после чего оно стало ежедневным.

Тогда первый рейс нового поезда отправился из Киева 20 декабря, а поезд курсировал через день, делая остановки на станциях в Винницкой и Хмельницкой областях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Укрзализныця Кишинев
Новости
В Киеве российский удар задел поликлинику
В Киеве российский удар задел поликлинику
Аналитика
"Мы не упустили исторический шанс": интервью с фундатором Независимости Иваном Зайцем
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина "Мы не упустили исторический шанс": интервью с фундатором Независимости Иваном Зайцем