Поезд "Киев-Кишинев" меняет маршрут движения

Маршрут поезда Киев – Кишинев с 17 августа изменится. Это сделает трансфер украинцев в аэропорт Кишинева более удобным и значительно быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост премьер-министра Сергея Корецкого.

"Благодарю Правительство Молдовы за принятые решения. Работаем над расширением взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и Молдовой", - написал Корецкий.

Обновленный маршрут вводится по договоренности между правительствами Украины и Молдовы. По словам Корецкого, перемены начнут действовать с 17 августа.

Напомним, еще в декабре 2022 года Укрзализныця запустила дополнительный поезд в сообщении Киев - Кишинев, после чего оно стало ежедневным.

Тогда первый рейс нового поезда отправился из Киева 20 декабря, а поезд курсировал через день, делая остановки на станциях в Винницкой и Хмельницкой областях.