Поезд "Киев-Кишинев" меняет маршрут движения
Маршрут поезда Киев – Кишинев с 17 августа изменится. Это сделает трансфер украинцев в аэропорт Кишинева более удобным и значительно быстрее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост премьер-министра Сергея Корецкого.
Что известно об изменении маршрута
Обновленный маршрут вводится по договоренности между правительствами Украины и Молдовы. По словам Корецкого, перемены начнут действовать с 17 августа.
"Благодарю Правительство Молдовы за принятые решения. Работаем над расширением взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и Молдовой", - написал Корецкий.
Расписание движения поезда
По имеющимся данным, график движения будет следующим:
- отправление из Киева-Пассажирского - 16:40;
- прибытие в Кишинев - 10:04.
В обратную сторону поезд отправляется в 19:52.
Напомним, еще в декабре 2022 года Укрзализныця запустила дополнительный поезд в сообщении Киев - Кишинев, после чего оно стало ежедневным.
Тогда первый рейс нового поезда отправился из Киева 20 декабря, а поезд курсировал через день, делая остановки на станциях в Винницкой и Хмельницкой областях.