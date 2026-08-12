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Поїзд "Київ-Кишинів" змінює маршрут руху

15:30 12.08.2026 Ср
1 хв
Що зміниться у сполученні Київ - Кишинів з 17 серпня?
aimg Олена Чупровська
Поїзд "Київ-Кишинів" змінює маршрут руху Фото: Потяг Київ - Кишинів змінить свій маршрут (Getty Images)
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Маршрут потяга Київ - Кишинів з 17 серпня зміниться. Це зробить трансфер українців до аеропорту Кишинева зручнішим і значно швидшим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Що відомо про зміну маршруту

Оновлений маршрут запроваджують за домовленістю між урядами України та Молдови. За словами Корецького, зміни почнуть діяти з 17 серпня.

"Дякую Уряду Молдови за ухвалені рішення. Працюємо над розширенням взаємовигідної співпраці між Україною та Молдовою", - написав Корецький.

Розклад руху потяга

За наявними даними, графік руху буде таким:

  • відправлення з Києва-Пасажирського - 16:40;
  • прибуття до Кишинева - 10:04.

У зворотній бік поїзд вирушає о 19:52.

Нагадаємо, ще у грудні 2022 року Укрзалізниця запустила додатковий потяг у сполученні Київ - Кишинів, після чого воно стало щоденним.

Тоді перший рейс нового поїзда вирушив із Києва 20 грудня, а сам потяг курсував через день, роблячи зупинки на станціях у Вінницькій та Хмельницькій областях.

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