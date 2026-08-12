Поїзд "Київ-Кишинів" змінює маршрут руху
Маршрут потяга Київ - Кишинів з 17 серпня зміниться. Це зробить трансфер українців до аеропорту Кишинева зручнішим і значно швидшим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прем'єр-міністра України Сергія Корецького.
Що відомо про зміну маршруту
Оновлений маршрут запроваджують за домовленістю між урядами України та Молдови. За словами Корецького, зміни почнуть діяти з 17 серпня.
"Дякую Уряду Молдови за ухвалені рішення. Працюємо над розширенням взаємовигідної співпраці між Україною та Молдовою", - написав Корецький.
Розклад руху потяга
За наявними даними, графік руху буде таким:
- відправлення з Києва-Пасажирського - 16:40;
- прибуття до Кишинева - 10:04.
У зворотній бік поїзд вирушає о 19:52.
Нагадаємо, ще у грудні 2022 року Укрзалізниця запустила додатковий потяг у сполученні Київ - Кишинів, після чого воно стало щоденним.
Тоді перший рейс нового поїзда вирушив із Києва 20 грудня, а сам потяг курсував через день, роблячи зупинки на станціях у Вінницькій та Хмельницькій областях.