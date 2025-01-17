"Поедет в Давос, окажется в Сочи". Зеленский потроллил Фицо, который "ищет встречи"

Президент Украины Владимир Зеленский с сарказмом прокомментировал новое предложение словацкого премьера Роберта Фицо. Который хочет встретиться 21 января на форуме в Давосе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В частности, в комментарии изданию Зеленский заявил, что не может ничего планировать, потому что Фицо "может поехать в Давос, но окажется где-то в Сочи".

"Мы не знаем, кто покупает ему билеты, поскольку он постоянно пропускает свои пункты назначения", - добавил президент.

Bloomberg пишет о сегодняшнем визите лидера словацкой оппозиции Михала Шимечка в Киев. Он выступает за поддержку членства Украины в ЕС и заявил, что это имеет решающее значение для Словакии.

Отношения между странами в последнее время ухудшились из-за критики Роберта Фицо в адрес Зеленского за прекращение транзита российского газа. Шимечка заявил, что обсуждал этот вопрос с президентом Украины, который назвал тему деликатной и попросил "важных сигналов" от Словакии.

Визит лидера оппозиции прошел на фоне результатов опросов, в которых его партия "Прогрессивная Словакия" имеет 23% поддержки и обошла партию Фицо (20%).