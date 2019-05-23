Хто піде на вибори в Раду: список партій

Дострокові парламентські вибори в Україні пройдуть 21 липня 2019 року. Що відомо про головних кандидатів у Верховну раду IX скликання, які партії будуть брати участь в майбутніх виборах - докладно на РБК-Україна.

Які партії підуть на парламентські вибори 2019

Виборча кампанія до Верховної ради стартує на наступний день після підписання президентом указу про розпуск парламенту. З цього моменту почнеться процес реєстрації партій і депутатів-самовисуванців в ЦВК.

Серед головних кандидатів на майбутніх позачергових виборах в Раду - як представлені партії в українському парламенті VIII скликання, так і нові політичні сили, які мають великий відсоток підтримки українців.

"Слуга народу"

У парламентських виборах 2019 візьме участь партія "Слуга народу". Саме від цієї політичної сили на виборах президента висувався Володимир Зеленський.

Офіційно була зареєстрована в грудні 2017 року під назвою "Партія рішучіх змін", пізніше в якості назви був використаний гумористичний серіал "Слуга народу". Засновник - Ігор Баканов, керівник студії "Квартал 95".

Згідно з рейтингами, депутати цієї партії можуть отримати найбільшу кількість місць у Верховній раді нового скликання. 25,9% опитаних українців (39,9% серед тих, хто визначився) готові голосувати за "Слугу народу".

"Опозиційна платформа - За життя"

"Опозиційна платформа - За життя" буде висуватися на виборах у Верховну раду 2019 під керівництвом Вадима Рабіновича і Юрія Бойка. Головою політради партії є Віктор Медведчук.

Політсила була заснована в 1999 році під назвою "Всеукраїнське об'єднання „Центр" (2016-2018 роках - "За життя", з 2018 р. перейменована в "Опозиційна платформа - За життя").

На парламентських виборах 2014 увійшла до складу "Опозиційного блоку", який набрав 9,43% голосів. У Верховній раді VІІІ скликання депутати "Опозиційна платформи - За життя" мають 20 місць. У листопаді 2018 року голова "Опозиційного блоку" Юрій Бойко і лідер партії "За життя" Вадим Рабинович підписали угоду про співпрацю на виборах 2019.

У передвиборчих рейтингах партія займає друге місце з 8,1% підтримки виборців (10,9% точно визначилися зі своїм вибором).

Блок Петра Порошенка

БПП "Солідарність" екс-президента Петра Порошенка також йде на вибори в парламент 2019. Після програшу Володимиру Зеленському у голосуванні на пост глави держави, Порошенко заявив, що не має наміру йти з політики.

Партія була заснована Порошенко в 2000 році під назвою "Солідарність". У 2014 році головою став Юрій Луценко. На минулих парламентських виборах БПП об'єднався з партією "УДАР" Віталія Кличка і посів друге місце з 21,82% голосів, отримавши 136 місць у ВР.

Разом з "Народним фронтом", "Батьківщиною", "Самопомощью", Радикальною партією Блок Петра Порошенко увійшов до складу коаліції "Європейська Україна" в парламенті VIII скликання.

Згідно з даними соцдосліджень, на виборах у Верховну раду 2019 за БПП готові голосувати 7,8% всіх опитаних українців (10,6% серед тих, хто визначився).

Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

Партія "Батьківщина" візьме участь у парламентських виборах 2019 під керівництвом Юлії Тимошенко.

Політична сила була заснована в 1999 році, а з 2002-го була представлена в парламенті. На минулих виборах в Раду ВО "Батьківщина" набрала 5,68% голосів виборців. Першим номером у списку значилася Надія Савченко, яка на той момент перебувала у російській в'язниці (в 2016 році Савченко виключили з фракції). Тимошенко була другим номером у партійному списку.

З 2014-го по 2016-й "Батьківщина" входила до складу правлячої коаліції "Європейська Україна". Навесні 2016-го Тимошенко заявила про перехід партії в парламентську опозицію.

Перед виборами в Раду 2019, ВО "Батьківщина" займає 5 місце в рейтингу з 6,7% голосів усіх опитаних виборців (9,1% з тих, хто точно піде на вибори).

"Сила і честь"

Партію "Сила і честь" очолює Ігор Смешко, екс-голова СБУ, кандидат у президенти України на виборах 2019 (посів 6 місце з 6,04% голосів).

Політсила була заснована в 2009 році. На парламентських виборах 2014-го брала участь під керівництвом Олександра Кіхтенка. За результатами голосування, "Сила і честь" набрала 0,08% голосів і не змогла пройти до Верховної Ради VIII скликання.

На майбутніх парламентських виборах "Сила і честь" може отримати 3,8% підтримки виборців (5,1% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором).

"Громадянська позиція"

Партію "Громадянська позиція" заснував у 2005 році і очолює Анатолій Гриценко (екс-міністр оборони, кандидат у президенти в 2010, 2014, 2019 рр..).

На парламентських виборах 2014 "Громадянська позиція" брала участь в союзі з фракцією "Демократичний альянс" і набрала 3,1% голосів.

Згідно з даними соцопитування, на майбутніх виборах у Верховну раду IX скликання партія Гриценка може отримати 3,7% підтримки виборців (5,0% серед тих, хто визначився).

"Опозиційний блок — Партія миру і розвитку" в рейтингу парламентських виборів 2019 не проходить 5% бар'єр. За неї готові голосувати 2,6% від усіх опитаних. Партія була створена після розколу в "Опозиційному блоці", лідерами є А. Вілкул, Ст. Новинський. На майбутніх виборах можливе об'єднання політичної сили з партією "НАШІ" Євгена Мураєва.

Соцопитування прогнозують Радикальної партії Олега Ляшка 2,4% голосів на виборах нового складу парламенту. У Раду VIII скликання політична сила пройшла у 2014 році з показником 7,44% голосів, входила до складу коаліції "Європейська Україна" до вересня 2015 року.

Всеукраїнське об'єднання "Свобода" під керівництвом Олега Тягнибока на виборах в Раду 2019 може набрати 1,8% голосів. У парламент 8 скликання партія не пройшла, набравши на виборах у 2014 році тільки 4,71% голосів, але отримала 5 депутатських місць за мажоритарними округами.

Об'єднання "Самопоміч" на чолі з мером Львова Андрієм Садовим має низький відсоток підтримки виборців (1,5% за даними соцопитування). У той час як на минулих парламентських виборах партія увійшла в першу трійку лідерів з 10,97% виборців.

Про намір йти на дострокові вибори у Верховну Раду в 2019 році повідомив Святослав Вакарчук. Він представив свою партію "Голос", за яку на даний момент готові проголосувати менше 1% виборців (0,7% серед усіх опитаних).

Дані про підтримку кандидатів у Верховну Раду 2019 отримані в ході соціологічного опитування Центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень ім. Яременко та Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в Україні з 30 квітня по 10 травня 2019.