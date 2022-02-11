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Коли з'явиться е-гривня та для чого вона потрібна: пояснення Мінцифри

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П'ятниця 11 лютого 2022 17:32
Коли з'явиться е-гривня та для чого вона потрібна: пояснення Мінцифри Фото: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров (пресслужба Міністерства цифрової трансформації України)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство цифрової трансформації вже розробило з Національним банком дорожню карту щодо запровадження електронної гривні. Цей проєкт повинен розв’язати низку важливих питань та ліквідувати фінансові шахрайства.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Переваг багато. По-перше, це емісія. Випустити гроші і доставити їх - це займає багато часу і грошей. По-друге, ми зможемо робити таргетовані виплати та субсидії. На прикладі програми "єПідтримка". Для її реалізації нам доводиться сильно перекручуватись, щоб не було фроду", - відзначив міністр.

За словами Федорова, також електронна гривня виключить випадки успішного шахрайства завдяки відстеженню підозрілих транзакцій. Реалізація проєкту потребує залучення великої команди, однак сьогодні усі розвинені країни працюють у цьому ж напрямку.

Також міністр додав, що Мінцифри планує запустити пілотний проєкт вже в поточному році.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні хочуть запустити ринок віртуальних активів і ввести електрону гривню.

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Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації
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