Прокурори будуть просити суд заарештувати Антоненка, - Найєм

Фото: Андрій Антоненко (facebook.com/andrew.antonenko)

Запобіжний захід Антоненкові будуть обирати 13 грудня в Печерському суді Києва

Підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку зачитали підозру і ордер на затримання. Про це повідомив адвокат Масі Найєм, передає РБК-Україна з посиланням на "Ґрати"..

За його словами, слідчі дії відбувалися послідовно, проте було й декілька порушень, про які юрист не має права розповісти, оскільки дав розписку про нерозголошення.

"Антоненка повезли на Богомольця. Там його будуть тримати до тих пір, поки не визначать запобіжний захід. Далі вже все буде відомо, коли будуть обирати запобіжний захід. Там же, мабуть, буде сказано прокурорами, в чому саме його підозрюють, деталізовано", - сказав Найєм.

Запобіжний захід Антоненкові будуть обирати 13 грудня у Печерському суді столиці. За інформацією Наєма, слідчі будуть просити для підозрюваного тримання під вартою.

Підозру Антоненку вручили лише кілька годин тому, а клопотання про запобіжний захід прокурори поки не подали.

Найєм підкреслив, що оскільки Антоненко військовослужбовець, то справу повинно розслідувати Державне бюро розслідувань, а не поліція.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція затримала підозрюваних у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Зокрема, правоохоронці затримали учасника бойових дій на Донбасі, військовослужбовця та музиканта Андрія Антоненка.

За словами глави МВС Арсена Авакова, 13 грудня в суді правоохоронці представлять результати експертиз по справі вбивства Шеремета.

Раніше повідомлялося про затримання ветеранів АТО Інни та Владислава Грищенків, які підозрюються в замаху на бізнесмена в Івано-Франківській області, а також можуть бути пов'язані з вбивством Шеремета.