З'явилося відео та подробиці звільнення українських полонених у Херсонській області

В ході проведеної спецоперації сили спецпідрозділу ГУР МО України на тимчасово окупованих територіях Херсонської області звільнили п’ятьох громадян України, які перебували в полоні російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України.
Серед звільнених - військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб.Один зі звільнених має серйозне бойове поранення.
"Наразі всі звільнені перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування", - зазначили в ГУР.
Нагадаємо, правозахисник, журналіст, засновник "Громадське радіо" Максим Буткевич, який зараз служить у лавах ЗСУ, потрапив у полон до російських окупантів.
Крім цього, раніше у Росії заявили, що в них у полоні перебувають близько 6 тисяч українських військовослужбовців.