Появилось видео и подробности освобождения украинских пленных в Херсонской области

В ходе проведенной спецоперации силы спецподразделения ГУР МО Украины на временно оккупированных территориях Херсонской области освободили пять граждан Украины, которые находились в плену российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.
Среди освобожденных - военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и трое гражданских лиц.Один из освобожденных имеет серьезное боевое ранение.
"Сейчас все освобожденные находятся под опекой украинской власти и получают надлежащее лечение", - отметили в ГУР.
Напомним, правозащитник, журналист, основатель "Громадське радио" Максим Буткевич, который сейчас служит в рядах ВСУ, попал в плен к российским оккупантам.
Кроме этого, ранее в России заявили, что в них в плену находятся около 6 тысяч украинских военнослужащих.