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З'явилося відео моменту аварії АН-26 під Харковом

Харківська область, Субота 26 вересня 2020 13:14
З'явилося відео моменту аварії АН-26 під Харковом
Фото з місця аварії (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

В місті Чугуїв Харківської області відеокамера зняла момент краху літака АН-26 Збройних сил України. Це відео має допомогти слідчим та експертам.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Відеокамера, встановлена на одному з висотних будівель в місті Чугуєві зняла останні секунди польоту АН-26 Збройних сил України. Це відео має допомогти слідчим та експертам встановити - що ж сталося після того, що командир корабля повідомив про відмову лівого двигуна і приготувався до посадки на правому", - написав він.

Відеокамера, встановлена на одному з висотних будівель в місті Чугуєві зняла останні секунди трагічно оборвавшегося польоту АН -26 Збройних сил України. Це відео має допомогти слідчим та експертам встановити - що ж сталося після того, що командир корабля повідомив про відмову лівого двигуна і приготувався до посадки на правому. Вічна пам'ять трагічно загиблим Захисникам України !

Опубліковано Антоном Геращенком Субота, 26 вересня 2020 р.

Зазначимо, раніше рятувальники знайшли тіла ще двох осіб, які загинули в результаті аварії літака. Усього в катастрофі загинули 26 людей.

Як повідомляло РБК-Україна, Державне бюро розслідувань розглядає чотири версії аварії літака АН26.

Нагадаємо, авіакатастрофа АН-26 сталася увечері 25 вересня під Харковом поблизу населеного пункту Чугуїв. До цього офіційно підтверджувалася смерть 24 осіб в результаті краху.

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