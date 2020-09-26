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Появилось видео момента крушения АН-26 под Харьковом

Харьковская область, Суббота 26 сентября 2020 13:14
Появилось видео момента крушения АН-26 под Харьковом
Фото с места крушения (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

В городе Чугуев Харьковской области видеокамера сняла момент крушения самолета АН-26 Вооруженных сил Украины. Это видео должно помочь следователям и экспертам.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве засняла последние секунды трагически оборвавшегося полета АН-26 Вооруженных сил Украины. Это видео должно помочь следователям и экспертам установить - что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом", - написал он.

Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве засняла последние секунды трагически оборвавшегося полёта АН -26 Вооруженных сил Украины. Это видео должно помочь следователям и экспертам установить - что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом. Вечная память трагически погибшим Защитникам Украины !

Опубліковано Антоном Геращенком Субота, 26 вересня 2020 р.

Отметим, ранее спасатели нашли тела еще двоих человек, которые погибли в результате крушения самолета. Всего в катастрофе погибли 26 человек.

Как писало РБК-Украина, Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН26.

Напомним, авиакатастрофа АН-26 произошла вечером 25 сентября под Харьковом вблизи населенного пункта Чугуев. До этого официально подтверждалась смерть 24 человек в результате крушения.

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