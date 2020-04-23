ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З'явилось відео масштабної пожежі у Польщі

Новини » Надзвичайні події     23.04.2020 - 12:42
З'явилось відео масштабної пожежі у Польщі
Фото: пожежа у Польщі (twitter.com)

Більша частина пожеж відбувається на торфовищах

У Польщі пожежа охопили близько 6 тис. гектарів національного парку Бебжанський - найбільшого в країні. Про це повідомляє прес-служба парку в Facebook.

Зокрема, частина пожеж відбувається на торфовищах, і там вогонь може довго тліти і підніматися над землею через пориви вітру. Напередодні вогонь у деяких місцях вдалося взяти під контроль, але скільки ще часу може тривати гасіння - поки невідомо.

Для гасіння вогню рятувальники перетнуть річку на поромі з Вроцлава.

Додамо, що Національний парк Бебжанській - це найбільший польський національний парк, який займає площу приблизно 59 000 гектарів. Він оберігає цінні болотні ділянки і є притулком для багатьох рідкісних видів, особливо водно-болотних птахів і лосів. Саме для тварин полум'я становить величезну загрозу.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні продовжуються дії з гасіння пожеж на території чотирьох лісництв, основні зусилля спрямовані на локалізацію трьох вогнищ загоряння.

Також продовжується гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків і деревини в лісництвах Житомирської області. Раніше РБК-Україна писало, що рятувальники локалізували останній осередок лісової пожежі в Житомирській області.

У Польщі спалахнули масштабні пожежі в національному парку У Чорнобильській зоні горять торфовища
Новини України пожежаПольша
News
On Top