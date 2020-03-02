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З'явилося відео авіаудару по колоні військ Асада

Новини » Надзвичайні події     02.03.2020 - 13:26
З'явилося відео авіаудару по колоні військ Асада
Ілюстративне фото (rfsmediaoffice.com)

Авіаудар стався біля міста Ідліб

З'явилося відео авіаудару турецького дрона по колоні військової техніки урядових військ Сирії біля міста Ідліб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на турецький ресурс ClashReport.

Видання пише, що конвой з танків і бронемашин режиму Башара Асада "був повністю знищений" під селом Шейх-Мустафа в районі Мааррет-ен-Нууман, хоча на відео такого ефекту не видно.

Нагадаємо, режим президента Башара Асада в Сирії знищив турецький безпілотний літальний апарат (БПЛА) у повітрі над провінцією Ідліб і втратив два літаки Су-24.

Також РБК-Україна писало, про знищення в Сирії двох вертольотів режиму Асада. Так, вертоліт Мі-8 армії режиму Асада був збитий 14 лютого поблизу населеного пункту Куптан-ель-Чебеля.

Ще один асадовський вертоліт був знищений 11 лютого в сирійській провінції Ідліб.

РБК-Україна писало, що Іран готовий стати посередником у конфлікті між Туреччиною і Сирією. Як відзначили в Міністерстві закордонних справ Ірану після зустрічі зі спеціальним посланцем ООН, конфлікт в Сирії повинен бути вирішена дипломатичним шляхом.

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