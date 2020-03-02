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Появилось видео авиаудара по колонне войск Асада

Новости » Происшествия     02.03.2020 - 13:26
Появилось видео авиаудара по колонне войск Асада
Иллюстративное фото (rfsmediaoffice.com)

Авиаудар произошел возле города Идлиб

Появилось видео авиаудара турецкого дрона по колонне военной техники правительственных войск Сирии возле города Идлиб. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на турецкий ресурс ClashReport.

Издание пишет, что конвой из танков и бронемашин режима Башара Асада "был полностью уничтожен" под селом Шейх-Мустафа в районе Мааррет-эн-Нууман, хотя на видео такого эффекта не видно.

Напомним, режим президента Башара Асада в Сирии уничтожил турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в воздухе над провинцией Идлиб и потерял два самолета Су-24.

Также РБК-Украина писало, об уничтожении в Сирии двух вертолетов режима Асада. Так, вертолет Ми-8 армии режима Асада был сбит 14 февраля вблизи населенного пункта Куптан-эль-Чебеля.

Еще один асадовский вертолет был уничтожен 11 февраля в сирийской провинции Идлиб.

РБК-Украина писало, что Иран готов стать посредником в конфликте между Турцией и Сирией. Как отметили в Министерстве иностранных дел Ирана после встречи со специальным посланником ООН, конфликт в Сирии должен быть решен дипломатическим путем.

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Новости Украины СирияБашар АсадавиаударыТурция
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