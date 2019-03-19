З'явилося фото літака, який спалахнув в аеропорту Тегерана

Лайнер приземлився без колеса

З'явилося фото з аеропорту Тегерана, де приземлився літак, в якому сталася пожежа. Про це повідомляє Tasnim News Agency в Twitter.

Видно, як літак лежить на смузі, під його лівим крилом полум'я, а рятувальники обливають його піною. У повідомленні агентства зазначено, що лайнер приземлився без колеса.

Фото: пожежа в літаку (twitter.com/Tasnimnews_Fa)

Нагадаємо, в аеропорту Тегерана "Мехрабад" у літаку сталася пожежа. Інформації про жертви або постраждалих поки немає. На борту літака під час пожежі знаходилися 100 людей, 50 з них вже евакуювали.

Нагадаємо, 26 серпня в празькому аеропорту близько сотні пасажирів літака були евакуйовані. Рейси були скасовані у Філадельфії, Осло, Мадрид, Париж, Ніццу, Женеву, Афіни та інші міста. Проте, точна кількість скасованих і затриманих рейсів не вказувалося.

Також РБК-Україна писало, що аеропорт Риму "Фьюмічіно" закрили в результаті пожежі, який стався, за попередніми даними, в багажному відділенні.