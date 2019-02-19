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Аеропорт Риму тимчасово закрили через пожежу

Новини » Надзвичайні події    19.02.2019 - 11:42
Аеропорт Риму тимчасово закрили через пожежу
Фото: аеропорт Риму (wantedinrome.com)

Пожежа сталася в літаку компанії Ryanair

Аеропорт Риму "Фьюмічіно" тимчасово закрито в результаті пожежі, що сталася, за попередніми даними, в багажному відділенні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пожежа сталася в літаку ірландської компанії Ryanair.

За даними агентства АNСА, пожежникам вдалося запобігти поширенню вогню. Кілька сотень пасажирів були евакуйовані за межі аеропорту.

Нагадаємо, через несправність сигнальної системи на злітно-посадковій смузі аеропорту Хітроу в Лондоні 7 листопада були скасовані або затримані десятки рейсів.

Крім того, 26 серпня у празькому аеропорту близько сотні пасажирів літака були евакуйовані. Рейси були скасовані у Філадельфію, Осло, Мадрид, Париж, Ніццу, Женеву, Афіни та інші міста. Проте, точна кількість скасованих і затриманих рейсів не вказувалась.

Також у серпні минулого року з першого терміналу аеропорту Франкфурта-на-Майні федеральна поліція Німеччини евакуювала людей. Тоді в зв'язку з попередженням системи безпеки були припинені роботи в другій та третій зоні терміналу. Служба безпеки аеропорту почала евакуацію після того, як один з пасажирів пройшов в зону посадки, минаючи пункти огляду.

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