Фото: Об'єднавчий собор (Михайло Палинчак)

На фото зображені представники духовенства та президент України

З'явилося фото Об'єднавчого собору, на якому вирішується питання створення автокефальної церкви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента України.

Зазначимо, на фото з Софійського собору зображені представники українського духовенства і президент Петро Порошенко.

Фото: Об'єднавчий собор (Михайло Палінчак)

Раніше стало відомо, що на Об'єднавчий собор прибули не менше йвох ієрархів Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату. Йдеться про митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра (Драбинка), а також митрополита Вінницького і Барського Симеона.

Відзначимо, за даними джерел РБК-Україна, у учасників Об'єднавчого собору перед входом в Софійський собор забирають телефони та іншу техніку нібито з міркувань безпеки. На даний момент невідомо, скільки триватиме собор. Також нагадаємо, що за інформацією джерел РБК-Україна, на соборі УПЦ Київського патріархату в четвер більшість архієреїв підтримали кандидатуру митрополита Єпіфанія (Думенка) на пост глави автокефальної церкви.

