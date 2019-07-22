З’явилися результати голосування на дільниці в Антарктиді

Фото: станція "Академік Вернадський" в Антарктиді

Найбільше голосів полярники віддали партії "Голос"

На дільниці №801052, що розташована на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді, 5 полярників із 12, що скористалися своїм виборчим правом на виборах до Ради 2019, проголосували за партію "Голос". Про свідчать дані з протоколу за результатами голосування українських полярників, передає РБК-Україна з посиланням на Громадянську мережу "Опора".

За інформацією спостерігачки мережі, решта голосів розподілилися таким чином:

"Слуга народу" - чотири голоси;

"Європейська солідарність" - два голоси.

Один бюлетень визнано недійсним.

Дільниця №801052 на антарктичній станцій станції "Академік Вернадський" звітує про результати голосування 223 окружній комісії (округ охоплює частину Шевченківського району Києва).

Фото: результати голосування в Антарктиді

Нагадаємо, Центральна виборча комісія опублікувала результати підрахунку 1% протоколів на виборах до Ради, згідно з якими лідирує "Слуга народу" з 38,37%, також попередньо проходять до Ради "Батьківщина" - 11,16%, "Європейська солідарність" - 8,95%, "Опозиційна платформа - За життя" - 8,16%, Радикальна партія Олега Ляшка - 7,93% і "Голос" - 6,08%.

Також наразі завершилося голосування на закордонній виборчій дільниці №900069 у Варшаві, але його результати поки невідомі.