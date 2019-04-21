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З'явилися результати голосування на станції "Академік Вернадський"

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 21:16
З'явилися результати голосування на станції "Академік Вернадський"
Фото: станція "Академік Вернадський" (wikipedia.org)

За результатами виборів 2019 на дільниці № 801052 полярники підтримали Порошенка

За результатами виборів 2019 на виборчій дільниці на полярній станції "Академік Вернадський" перевагу в голосах здобув чинний президент Петро Порошенко. Про це йдеться в повідомленні громадянської мережі ОПОРА в Facebook.

Повідомляється, що в голосуванні на полярній станції взяли участь 12 осіб. Чинного президента Петра Порошенка підтримали 8 виборців, Володимира Зеленського - 4.

З'явилися результати голосування на станції &quot;Академік Вернадський&quot;

Фото: результати голосування на полярній станції (facebook.com/cn.opora)

Відзначимо, для голосування на президентських виборах на станції "Академік Вернадський" було створено спеціальну дільницю. На ній свій голос змогли віддати всі учасники 24-ї Української антарктичної експедиції - 12 полярників, явка склала 100%. Головою дільничної комісії був начальник експедиції Ігор Дикий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко отримав більшість голосів українців в Австралії. Там у виборах взяли участь 99 осіб, з яких 72 підтримали чинного президента.

За результатами Національного екзит-полу, на виборах лідирує Володимир Зеленський з 73,2% голосів, а 25,3% респондентів віддали голоси за Петра Порошенка.
 

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