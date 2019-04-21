В Австралії повністю порахували голоси на ділянці

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Згідно з підрахунками голосів переміг Петро Порошенко

В Австралії виборчі комісії на дільницях, де завершилося голосування в другому турі виборів, повністю підрахували голоси. За підрахунками результатів голосування переміг діючий президент України Петро Порошенко, передає прес-служба посольства України в країні.



Повідомляється, що всього участь у другому турі виборів президента України взяли 99 осіб. З них Петра Порошенка підтримали 72 людини, Зеленського - 26. Один бюлетень був визнаний недійсним.

Нагадаємо, першою країною, де стартувало голосування у другому турі виборів 2019, була Австралія. Так, на закордонній виборчій дільниці в Австралії вибори почалися в 01:00 за київським часом в неділю. А завершувати голосування на виборах президента буде ділянку у Сан-Франциско в 6:00 ранку за Києвом 22 квітня.

Додамо, що у першому турі за Володимира Зеленського віддали свої голоси 5 млн 714 тис. 304 осіб (30,24%), за Петра Порошенка - 3 млн 14 тис. 609 (15,95%), Юлію Тимошенко - 2 млн 532 тис. 452 (13,4%).

За остаточними результатами першого туру виборів 2019 на закордонних дільницях переміг чинний президент України Петро Порошенко.

Голоси українських виборців на закордонному окрузі розподілились наступним чином: Петро Порошенко - 38,93%; Володимир Зеленський - 26,01%; Анатолій Гриценко - 10,64%.