ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Австралії повністю порахували голоси на ділянці

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 18:08
В Австралії повністю порахували голоси на ділянці
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Згідно з підрахунками голосів переміг Петро Порошенко

В Австралії виборчі комісії на дільницях, де завершилося голосування в другому турі виборів, повністю підрахували голоси. За підрахунками результатів голосування переміг діючий президент України Петро Порошенко, передає прес-служба посольства України в країні.

Повідомляється, що всього участь у другому турі виборів президента України взяли 99 осіб. З них Петра Порошенка підтримали 72 людини, Зеленського - 26. Один бюлетень був визнаний недійсним.

Нагадаємо, першою країною, де стартувало голосування у другому турі виборів 2019, була Австралія. Так, на закордонній виборчій дільниці в Австралії вибори почалися в 01:00 за київським часом в неділю. А завершувати голосування на виборах президента буде ділянку у Сан-Франциско в 6:00 ранку за Києвом 22 квітня.

Додамо, що у першому турі за Володимира Зеленського віддали свої голоси 5 млн 714 тис. 304 осіб (30,24%), за Петра Порошенка - 3 млн 14 тис. 609 (15,95%), Юлію Тимошенко - 2 млн 532 тис. 452 (13,4%).

За остаточними результатами першого туру виборів 2019 на закордонних дільницях переміг чинний президент України Петро Порошенко.

Голоси українських виборців на закордонному окрузі розподілились наступним чином: Петро Порошенко - 38,93%; Володимир Зеленський - 26,01%; Анатолій Гриценко - 10,64%.

Батько Ассанжа просить екстрадувати сина в Австралію В Австралії помер постраждалий під час стрілянини у Мельбурні
Вибори 2019 Вибори 2019: як проходить другий тур голосування Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Зеленський Австралия
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся