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Байден хоче відвідати Україну, але планів поки нема, - Білий дім

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Понеділок 02 травня 2022 22:49
Байден хоче відвідати Україну, але планів поки нема, - Білий дім Джо Байден (Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Президент США Джо Байден хотів би відвідати Україну. Однак, досі немає конкретних планів щодо візиту президента в Україну, попри несподіваний візит спікера США Ненсі Пелосі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky news.

Зазначається, що пані Пелосі є найвищим чиновником США, який відвідав Україну з початку війни.

Відповідаючи на запитання, чи може президент бути наступним, речник Білого дому Джен Псакі відповіла, що він "хотів би відвідати Україну", але "планів немає".

Лідери кількох країн, у тому числі прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, здійснили поїздки до Києва під час війни.

Але відвідини не позбавлені ризиків. Як відомо, минулого тижня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш перебував у столиці та російські війська завдали ракетних ударів.

Раніше ми повідомляли, що Байден назвав безвідповідальними заяви РФ про ядерну зброю.

Також ми писали, що Байден хоче збільшити допомогу Україні ще на 33 млрд доларів.

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