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На виборах до парламенту можуть пройти сім партій, - КМІС

Новини » Вибори 2019    25.03.2019 - 11:06
На виборах до парламенту можуть пройти сім партій, - КМІС
Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

КМІС опублікував свій останній рейтинг

Якби парламентські вибори в Україні проводилися в середині березня 2019 року, то найбільші шанси подолати 5%-ний бар'єр мали б сім партій. Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, серед тих, хто визначився і збирається на вибори,  24,4%  проголосували б за партію "Слуга народу",  16,5% - за партію "Батьківщина", 14,1% - за партію "Блок Петра Порошенка "Солідарність",  12% - за партію "Опозиційна платформа - "За Життя",  8,3% - за партію "Громадянська позиція",  5,3% - за Радикальну партію Олега Ляшка,  5,1% - за партію "Опозиційний блок". Близька до проходження партія "Свобода" (3,4%).

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування провів всеукраїнське опитування громадської думки  з 14 по 22 березня 2019 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг" у середині березня найвищий рейтинг мали партії "Слуга народу" (за неї були готові проголосувати 22,4% тих, хто піде на вибори і визначився з партією), "Батьківщина" (19,1%), "Блок Петра Порошенка "Солідарність" (15,8%), "Опозиційна платформа - "За життя" (10,2%), "Громадянська позиція" (7,9%), "Радикальна партія" (6,1%).

Відзначимо, чергові парламентські вибори в Україніповинні пройти  в жовтні 2019 року. Позачергові парламентські вибори пройшли в Україні 26 жовтня 2014 року. За партійними списками на них переміг "Народний фронт", отримавши 22,14% голосів виборців. За "Блок Петра Порошенко" проголосували 21,81%, "Самопоміч" отримала 10,97%, "Опозиційний блок" - 9,43%, "Радикальна партія Олега Ляшка" - 7,44%, "Батьківщина" - 5,68%. Інші партії не подолали 5%-й бар'єр.

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